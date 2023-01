Turista é resgatado após ficar ilhado em cascata

Os agentes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foram acionados na tarde de sábado (21), após um homem ficar ilhado na Cascata Pedra Branca, no município de Três Forquilhas. Após chegarem ao local, a mulher da vítima, relatou aos Bombeiros que o marido teria atravessado o rio a pé, mas não conseguiu voltar devido a uma tromba d’água (espécie de tornado com chuva que captura água do mar para dentro do cone).

Inicialmente, foi tentado o resgate pelo Rio Três Forquilhas, porém não foi possível por causa do volume de água. Depois, os Bombeiros tentaram realizar o resgate por terra, por meio de uma trilha, mas como o local onde estava o homem era de difícil acesso, a tentativa também foi frustrada. Depois que o nível da água baixou, somente por volta das 5h de domingo (22), após ficar mais de 14 horas ilhado, o turista foi finalmente resgatado. Conforme o CBM, o homem, que é natural de Porto Alegre, não sofreu ferimentos, não precisando de atendimento.

FOTO: CBM