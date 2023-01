Turistas sofrem com violência no Morro da Borússia

OSÓRIO – A cada temporada de Verão o município volta a sofrer com um problema que vem sendo recorrente nos últimos anos: a violência no Morro da Borússia, principalmente na Rampa de Voo Livre. O local, um dos principais pontos turísticos da cidade, costuma receber centenas de turistas. Porém, com o aumento da circulação de pessoas, volta a subir o número de arrombamento de veículos.

No último final de semana, um casal que mora em São Paulo (SP) decidiu conhecer o local. Entretanto, acabaram sendo surpreendidos quando o automóvel que haviam alugado foi arrombando, tendo todos seus pertences roubados. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) da cidade.

Em contato com o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Moacir Galimberti afirmou que a Guarda Patrimonial deverá aumentar a segurança no local nos próximos dias. Aliás, os vigilantes irão orientar os visitantes para que não deixem pertences à vista no carro e assegurar que o veículo está de fato trancado. “As pessoas estão em ritmo de férias e acabam descuidando ao natural”, comentou o secretário. Além disso, já foi solicitado a Brigada Militar (BM) o aumento do efetivo.

Em relação a colocação de câmeras de monitoramento no Mirante, Galimberti afirmou que está em processo de licitação para a colocação de pelo menos duas câmeras no local, e outros no trajeto de acesso. O secretário ainda ressaltou a importância de os visitantes aumentarem o cuidado, principalmente durante a noite, quando há uma diminuição na circulação de pessoas e nos agentes de segurança.