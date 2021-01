A prefeitura municipal está finalizando a construção da Unidade Básica de Saúde do Litoral Norte (UBS Litoral), localizada na Rua Mario Totta. A nova UBS será destinada exclusivamente ao atendimento de pacientes assintomáticos respiratórios ligados à Covid-19. “Estamos com uma preocupação muito grande em relação aos leitos de UTI aqui no nosso Litoral. Não queremos ter um colapso no atendimento à Covid-19. Acreditamos que a UBS Litoral será um passo importante para a melhoria do atendimento dos pacientes”, disse o prefeito Luiz Carlos Gauto.

No último dia 18 de dezembro o município de Tramandaí recebeu seis novos respiradores e monitores multiparâmetros. Eles estão sendo utilizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e vão ser encaminhados para a UBS Litoral após a conclusão da obra. “Até que a pandemia seja finalizada a UBS Litoral ficará destinada exclusivamente ao atendimento à Covid. Queremos agradecer ao Governo do Estado por ceder os respiradores e aos nossos servidores pela dedicação no combate ao vírus”, ressaltou o Secretário Municipal de Saúde Luciano Saltiel. A obra está na reta final de conclusão e deverá ser entregue nas próximas semanas à população.

A importância dos respiradores: Nos casos graves, a Covid-19 produz um processo inflamatório em todo o corpo, mas principalmente nos pulmões, gerando pneumonia e prejudicando a capacidade respiratória. Dependendo da evolução do doente, os especialistas recorrem ao auxílio da chamada ventilação mecânica, o nome do sistema de suporte que ajuda a suprir a carência de oxigênio. Entre os indivíduos acometidos pela Covid-19, cerca de 5% vão parar na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI), a maioria com necessidade de usar o respirador mecânico.

foto: Maxwell Bernardes