A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está com o processo seletivo aberto para as 299 vagas remanescentes do Sistema de Seleção Unificada do 1º semestre de 2021 (Sisu 2021/1) em cursos de graduação. Dessas, 119 são para estudantes com renda per capita (por pessoa) de até um salário e meio; 27 para negros e pardos; outras 27 para deficientes; e 17 para indígenas. As 107 vagas restantes são para sistema universal.

As vagas são disponíveis para diversos cursos em 15 Campis da Uergs espalhados pelo Estado. No Campus do Litoral Norte, em Osório, são 18 vagas para o curso de Licenciatura em Pedagogia. As inscrições ocorrem de maneira online, por meio do link: https://academico.uergs.edu.br/core/candidato; e seguem até às 23h e 59min de sexta-feira (4).

Para a seleção das vagas vão ser utilizadas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre 2017 e 2020. A publicação dos resultados ocorre no dia 14 de junho. Lembrando que as vagas são para o segundo semestre de 2021 e as aulas iniciam no dia 09/08. Para ver o edital ou mais informações sobre o processo seletivo, acesse o site da Uergs (www.uergs.edu.br).

