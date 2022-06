Uergs está com inscrições abertas para curso de mestrado

A Universidade Estadual do RS (Uergs) lançou edital de seleção para ingresso no mestrado profissional em Educação, com a oferta de 36 vagas e gratuito. Nesta edição, está reservado o seguinte quantitativo de vagas: seis para candidatos negros; quatro para indígenas; quatro para pessoas com deficiência; e duas vagas para candidatos transexuais/travestis. As inscrições deverão ser realizadas online pelo site: www.academico.uergs.edu.br/posgraduacao, até a próxima quarta-feira (01/06).

No ato da inscrição, o candidato deverá indicar o nome de dois docentes orientadores da mesma linha de pesquisa e anexar a confirmação do pagamento da taxa no valor de R$127,00, dentre outras documentações. Pessoas economicamente hipossuficientes e com deficiência física poderão solicitar isenção ao pagamento da taxa, conforme orientações no edital. O curso é ministrado na unidade da Uergs Litoral Norte/Osório, com início previsto para o segundo semestre de 2022. As aulas serão presenciais, com duração de 24 meses.

Poderão se candidatar ao curso diplomados em licenciaturas, preferencialmente, em qualquer área de conhecimento, devendo ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), conselhos estaduais ou municipais de educação ou órgão equivalente. Em caso de cursos realizados no exterior, será obrigatória a revalidação do diploma de graduação no Brasil. O resultado final da seleção será divulgado no dia 15 de julho no site da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Uergs.

VAGAS DISPONÍVEIS

• Contextos e cotidianos educacionais e a formação das docências (5);

• Artes em contextos educacionais (14);

• Direitos humanos, educação e tecnologias (5);

• Educação, culturas, linguagens e práticas sociais (12).

