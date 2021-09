O Conselho Superior (Consun) da Universidade Estadual do RS (Uergs) aprovou na última quinta-feira (16), por unanimidade, a abertura do curso de Ciências Biológicas: ênfase em Gestão Ambiental Costeira, no Campus do Litoral Norte, em Osório. O projeto político pedagógico havia sido aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe) e apresentado à comunidade em live no último dia 23 de agosto, com transmissão pelo Youtube. O curso deverá receber sua primeira turma no próximo semestre.

Segundo o Reitor da Uergs, Leonardo Beroldt, a aprovação do curso pelo Consun é resultado de proposta que começou a andar em 2018, sob a coordenação da professora Daniela de Lara, da área das Ciências da Vida e Meio Ambiente da Uergs. O ponto de partida foram conversas com o corpo docente da graduação em Ciências Biológicas ofertada em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), passando pela realização de audiência pública, em setembro de 2019, com o tema ‘Diálogos sobre Ambiente e Sustentabilidade: a Uergs que a comunidade precisa no Litoral Norte’.

Já a base do novo projeto do curso de Ciências Biológicas ofertado pela Uergs surgiu a partir da audiência que reuniu docentes do curso, gestores públicos municipais da área ambiental, empresários e representantes de organizações não governamentais ligadas à área. O grupo apontou a necessidade de oferta de formação na área de gestão ambiental e costeira, o que levou a Uergs a trabalhar na reestruturação do curso de Ciências Biológicas, que passa a ter nova ênfase.

Vale destacar que a Uergs já havia ofertado, de 2006 a 2018, ingresso no curso de Ciências Biológicas: ênfase em Biologia Marinha e Costeira, em convênio com a UFRGS, na Unidade de Osório. Esse curso ainda mantém uma turma em andamento.

NOVA PROPOSTA

De acordo com a professora Ester Loitzenbauer, que coordena o curso de Ciências Biológicas ofertado com a UFRGS, nesse curso a maior parte das disciplinas é focada emBiologia Marinha, com poucas disciplinas na área de gestão. “O curso novo, além de ser oferecido apenas pela Uergs (e não mais em parceria com a UFRGS) terá apenas uma ênfase: gestão ambiental costeira. Na prática, o curso será voltado para a gestão ambiental costeira e marinha, desde as disciplinas obrigatórias até as eletivas”, declarou. Além disso, o novo projeto prevê a oferta da graduação em apenas um turno, considerando a necessidade das pessoas que precisam conciliar os estudos com o trabalho.

A professora Lisiane Ramos, que coordenará o curso, ressalta que o ponto de partida para a construção do projeto foi conhecer o perfil profissional necessário para a atuação profissional na região, na área de Biologia. “O profissional que será formado deve ser um profundo conhecedor de seus direitos e deveres, assim como deve ser capaz de atuar na linha de frente para auxiliar a sanar as principais mazelas que ainda afligem os municípios desta região, assim como, deve ser capaz de acompanhar as novas demandas que forem surgindo, sempre com uma visão crítica, sistêmica e ética”, comenta.

Lisiane ainda explicou que os componentes curriculares foram construídos com foco no ambiente costeiro, considerando aspectos de gestão ambiental na administração pública de municípios, estados e união. Também foram planejadas ações de contato e trocas com a comunidade regional, por meio de atividades práticas, saídas de campo e projetos de Extensão.

Foto: Divulgação

