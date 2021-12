A Secretária da Saúde do Estado, por meio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), divulgou a realização do Concurso Público que tem como objetivo a admissão de profissionais que tenham nível superior. Ao todo são 26 vagas distribuídas entre as especialidades de: Biomédico (13) e Epidemiologista (13).

Os candidatos aprovados poderão ser designados para desenvolver suas atividades em diversas cidades gaúchas, incluindo Osório. Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada nível superior, bem como registro no respectivo conselho de classe, dentre outros requisitos que constam no edital.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 30 a 40 horas semanais ou dedicação exclusiva e contarão com salários de R$ 3.473,34 (três mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos) ao mês.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições até às 23h e 59min do dia 22 de dezembro de 2021, exclusivamente via internet por meio do site da Faurgs (portalfaurgs.com.br). O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 211,22 e deverá ser efetuado até o dia 23 de dezembro.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 23 de janeiro de 2022, no período da tarde, além da avaliação de títulos. Dito isto, o conteúdo programático será constituído por questões de língua portuguesa, governança e gestão do SUS, legislação do SUS, direito público, informática e conhecimentos específicos.

O prazo de validade do presente Concurso Público será de dois anos, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.

