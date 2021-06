Estão abertas as inscrições para o curso de graduação em Bacharelado em Ciências Biológicas: Ênfases Biologia Marinha e Costeira /Gestão Ambiental Marinha e Costeira (Biomar). Ao todo, estão sendo ofertadas 40 vagas para o Campus do Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Dessas vagas, a metade é destinada para estudantes de escola pública.

O processo seletivo vai utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os anos de 2017 e 2020. É necessário que o candidato tenha tirado ao menos 450 pontos em cada prova objetiva, além de 500 pontos na prova de redação.

As inscrições ocorrem até às 23h e 59min do dia 14 de junho. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem acessar a página do Biomar no site da Coperse (www.ufrgs.br/coperse/biomar), preencher os dados e emitir o boleto no valor de R$ 15. O pagamento do boleto poderá ser feito até o dia 15 de junho. Já a lista com os classificados será divulgada no dia 21 desse mês.

Vale ressaltar que o processo é independente de outros realizados pela UFRGS e poderá ser realizado por quem está com inscrição em algum outro sistema de ingresso, espera vaga ou até mesmo já é aluno da Universidade. Dúvidas sobre a inscrição podem ser sanadas pelo e-mail: coperse@coperse.ufrgs.br. Mais informações sobre o curso e o edital do processo seletivo estão disponíveis no site: www.ufrgs.br.

Foto: Divulgação