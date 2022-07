UFRGS Litoral oferece 165 vagas para Graduação e Mestrado

O Campus Litoral Norte da Universidade Federal do RS (UFRGS) está disponibilizando 165 vagas para quem quiser estudar na instituição. Ao todo, são 145 vagas de Graduação e outras 20 para Mestrado. Para Graduação, os cursos disponíveis são Desenvolvimento Regional, Engenharia de Serviços, Engenharia de Gestão de Energia, Licenciatura em Geografia e Ciência e Tecnologia. Já para Mestrado, o curso disponível é para Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento.

As oportunidades estão divididas em três editais, com datas e regras específicas, e devem ser consultados pelos candidatos com muita atenção. A seguir veja um resumo de cada processo:

Edital para ingresso no curso de Mestrado em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento – São 20 vagas, sendo cinco destas para ações afirmativas. As inscrições para o Mestrado vão até o dia 15 de agosto. Mais informações no site do curso: www.ufrgs.br/pgdredes/publicado_edital_ps2022. O processo seletivo se dá em quatro etapas, sendo prova escrita, pré-projeto de pesquisa, entrevista e análise de currículo.

Edital para ingresso em um de quatro cursos – São 20 vagas oferecidas para os cursos deBacharelado em Desenvolvimento Regional, Engenharia de Gestão de Energia, Engenharia de Serviços e Licenciatura em Geografia. As inscrições deste edital vão até o dia 08/08 e o edital está disponível no link a seguir, assim como mais informações sobre: www.ufrgs.br/coperse/wp-content/uploads/2022/07/Edital-PSE-Terminalidades-CLN-2022-2.pdf. O processo seletivo considerará a nota do Enem obtida entre os anos de 2018 e 2021.

Edital para ingresso no curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia – São oferecidas 65 vagas e podem ser utilizadas as notas do Enem de 2018 até 2021 ou a nota do Vestibular da UFRGS, de 2018 até 2022.As inscrições deste edital vão até o dia 08/08, e o edital com maiores informações está disponível no link a seguir:www.ufrgs.br/coperse/wp-content/uploads/2022/07/Edital-PS-Adicional-2022-2-COPERSE.pdf.

Para mais informações entre em contato com o Campus Litoral, por meio do e-mail: litoral@ufrgs.br ou pelo telefone: (51) 3308.1340.

