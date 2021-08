A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está com um projeto avançado para iniciar a produção de insumos da vacina contra o novo coronavírus. Em reunião realizada na última semana, no Rio de Janeiro (RJ), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), recebeu com bons olhos a proposta. O encontro teve a participação do reitor da UFRG, Carlos André Bulhões Mendes, e da presidente do instituto de pesquisa, Nísia Trindade Lima.

“Foi uma reunião muito importante no sentido de estabelecermos uma cooperação técnica com o objetivo de fabricar insumos para vacinas, entre eles o ingrediente farmacêutico ativo (IFA), nas instalações da UFRGS, no RS. É um momento de satisfação por se tratar de uma importante notícia na área da saúde e em benefício de toda a sociedade”, destacou Mendes.

Além da produção do IFA, a reunião também abordou outras possibilidades de parceria envolvendo a universidade e o instituto de pesquisa, entre elas na área da capacitação de profissionais na área da saúde. “Tivemos um diálogo muito produtivo. É mais um passo que a UFRGS pretende dar no sentido de contribuir com a sociedade no enfrentamento à Covid-19, assim como temos feito desde o início da pandemia, com enorme dedicação de toda a comunidade acadêmica”, complementou o reitor.

Com o possível avanço na cooperação entre a UFRGS e a Fiocruz, o RS poderá ter a segunda sede de produção do IFA no país. A fabricação, caso se confirme, deverá ocorrer no novo prédio do Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), em fase final de obras e cuja mudança está prevista ainda para esse ano, localizado na esquina da Rua Ramiro Barcelos com a Avenida Ipiranga, em Porto Alegre.

Entre as parceiras neste processo, em ações como a gestão do orçamento para aquisição de equipamentos e execução de serviços, estão as fundações de apoio da UFRGS, entre elas a FAURGS. A próxima etapa dos contatos entre a universidade e a fundação está prevista para setembro, quando a vice-diretora de Qualidade da Fiocruz, Rosane Cuber, deverá visitar as instalações da universidade, na capital gaúcha.

Foto: Divulgação