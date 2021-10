Uma Operação denominada Cavalo de Tróia, realizada na tarde de quarta-feira (6), terminou com a prisão de um dos homens mais procurados de Santa Catarina. O indivíduo de 29 anos de idade, o qual não teve a identidade revela, foi preso em uma casa no município de Três Cachoeiras. A ação contou com a presença dos agentes da Polícia Civil (PC), da Brigada Militar (BM) e da Polícia de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal de Araranguá (SC).

De acordo com o delegado Jair Duarte, responsável pelas investigações, o homem possuía três mandados de prisão preventiva por crimes cometidos nas cidades de Araranguá, Jaguarana e Tibarão, no Sul catarinense. O preso é suspeito de estar envolvido em crimes como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa.

Conforme o delegado, o indivíduo foi identificado como suposto envolvido em um homicídio. O crime ocorreu em janeiro de 2020, no município de Balneário Arroio do Silva, a aproximadamente 9,4 quilômetros de Araranguá, sua cidade natal. Na época o homem não foi localizado, estando foragido desde então. Após as investigações, a Polícia de SC localizou o criminoso no Litoral Norte gaúcho; onde estava morando em uma casa alugada; e conseguiu efetuar a prisão.

O preso foi levado de volta ao estado vizinho para ser ouvido. Posteriormente, ele foi levado ao sistema prisional, onde vai permanecer a disposição da Justiça.

Foto: PC

