Unesc realiza formação continuada de professores de Osório

OSÓRIO – Diretores, supervisores, orientadores e professores da Rede de Educação Básica de Osório se permitiram viver novas experiências. Na última semana eles iniciaram a Formação Continuada. A jornada, proporcionada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) em parceria com o município, permite novas vivências, novos olhares e ampliação de horizontes em relação aos alunos e a si mesmos.

O primeiro encontro, que contou com a participação da reitora Luciane Bisognin Ceretta, do prefeito da cidade Roger Caputi, e do secretário de Educação Dilson Maciel, ocorreu na manhã de quinta-feira (28/04), no Bloco P da Universidade e contou ainda com a palestra da coordenadora do curso de Pedagogia, Gislene Camargo, que trouxe o tema “Relações Interpessoais no Contexto Escolar”. Após o encontro, o grupo seguiu para visitas no Parque Científico e Tecnológico (Iparque) e conheceu os demais espaços do campus.

Em seu discurso de boas-vindas logo nas primeiras horas da manhã, Luciane enalteceu a felicidade em tê-los na Unesc e a participação dessa atividade que é tão importante no processo de ensino e aprendizagem. “Que honra tê-los conosco. Me produz profunda satisfação participar de um momento como esse em que vejo a gestão pública de um município valorizar e respeitar aqueles que conduzem a área mais importante de qualquer cidade: a educação e, sobretudo, a educação básica. Nós discutimos e dialogamos que o aprendizado se dá, especialmente, nesses tempos atuais e vindouros, pela experiência. Essa experiência que nos toca, nos modifica e nos transforma e é isso que queremos promover”, enfatizou Luciane.

Para a reitora, o fato de contar com uma equipe de educadores em movimento na busca da ampliação de seus olhares para promover a integração entre uns e outros mostra um grande passo sendo dado. “Ter a equipe gestora, mobilizadora desses processos de produção de conhecimento e da experiência vivida aqui, tem especial valor, é uma riqueza e que pode transformar os dias vindouros da nossa educação brasileira”, sublinhou.

Luciane destacou também os mais de 50 cursos de graduação ofertados em todas as áreas do conhecimento. Um deles, a graduação em Pedagogia, que existe há 52 anos, o primeiro a ser implantado pela então Fundação Educacional de Criciúma (Fucri), abrindo caminho para a transformação em Unesc, muitos anos depois. Hoje o curso é referência no estado e no país na formação de professores.

Para oferecer uma formação de qualidade aos educadores, o prefeito salientou que, antes de tudo, foi em busca de uma instituição de renome e encontrou na Unesc o caminho certo para o salto na qualidade do ensino. “A nossa intenção foi buscar uma instituição de renome, reconhecida e que nos apresentasse uma estrutura e formação de profissionais capazes de elevar o nível da nossa educação da cidade. Identificamos aqui esse potencial que será fundamental, já que viemos de uma pandemia, de um processo de aula remota que fez com que perdêssemos essa oportunidade da condição, da formação, da qualificação, do contato mais próximo com o aluno. Tenho certeza de que sairemos com professores formados e melhor qualificados”, destacou Dilson Maciel

A cidade de Osório conta com cerca de cinco mil alunos e quase 700 profissionais da área da educação. A Formação contará com encontros presenciais na cidade gaúcha e outros virtuais. “Acho importante que os profissionais que administram nossas escolas olhem de fora o seu espaço escolar e conheçam todo esse espaço privilegiado que a Unesc tem a oferecer, além de seus profissionais qualificados. Essa troca será muito importante para uma educação de qualidade”, finalizou o secretário de Educação.

Além da cidade de Osório, a Formação Continuada ocorre em Capão da Canoa e Tramandaí e em diversos municípios catarinenses. Também participaram desse primeiro encontro a diretora de Extensão, Cultura e Ações Comunitárias, Fernanda Sônego e o coordenador da área de Humanidades, Ciências e Educação, Samuel Gonçalves Alves.

