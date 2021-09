A Unicred Porto Alegre – instituição financeira cooperativa para profissionais da área da saúde e empresas que permitam vínculo associativo – anunciou que vai instalar quatro unidades no Litoral Norte gaúcho, nas cidades de Capão da Canoa, Torres, Tramandaí e Xangri-lá. Ao todo, devem ser investidos aproximadamente R$ 60 milhões até o final de 2021 e mais R$ 50 milhões no ano que vem.

A inauguração das quatro agências nos próximos meses representa um marco nas operações da Cooperativa, simbolizando também o desafio estratégico de cada vez mais contribuir para o desenvolvimento econômico e social das comunidades nas regiões em que atua. Além de reforçar o atendimento, a Cooperativa está fomentando a economia da região ao gerar emprego e renda a muitas famílias locais. De início, vão ser contratados mais de 20 novos colaboradores, incluindo terceirizados para atuarem em várias funções.

Representatividade no Litoral

De acordo com a direção da Cooperativa, esta ampliação vai favorecer cerca de três mil profissionais da Saúde que exercem suas funções no Litoral, incluindo médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeiros, entre outros, além de mais de 100 empresas do segmento, considerando-se apenas os municípios de Capão da Canoa e Torres. Vale ressaltar que a Unicred possui uma unidade em Osório, localizada na Avenida Jorge Dariva, 1.153, Sala 02, na região central da cidade.

Segundo o presidente da Unicred Porto Alegre, José Cesar Boeira, as novas agências vão ampliar a representatividade da marca no Litoral gaúcho, apoiando de modo efetivo e decisivo o fortalecimento e a expansão dos negócios locais. “O mais importante para nós será a satisfação que o nosso cooperado terá ao ver que a sua Cooperativa está presente em sua vida, contribuindo para o andamento e realização de seus projetos, inclusive na temporada de verão”, destaca Boeira.

Presidente da Unicred Porto Alegre, José César Boeira.

Para o diretor de Negócios da Unicred Porto Alegre, Alexandre Fisch, privilegiar a região litorânea era um dos propósitos da Cooperativa. “A escolha pelo Litoral se dá principalmente pela observação das necessidades dos nossos sócios e dos profissionais da Saúde que atuam na região, sem esquecer, é claro, da mudança de comportamento da população durante a pandemia, onde observou-se uma migração de parte da população da Capital para os munícipios do Litoral do RS, o que de certa maneira explica a notável expansão imobiliária e comercial daquela região”, avalia Alexandre.

Instalações modernas e seguras

As instalações das novas agências contemplam espaços seguros, com design contemporâneos e características que buscam o bem-estar e a comodidade para os associados, permitindo um atendimento totalmente individualizado. A ideia é que os livings sejam uma extensão de suas casas e/ou consultórios, privilegiando conforto e sofisticação. Além disso, algumas unidades contam também com espaços de reuniões colaborativos e de convivência para os associados. “Nossas agências estarão de forma permanente oferecendo apoio financeiro, produtos e serviços altamente competitivos e inovadores”, ressalta o diretor-geral da Unicred Porto Alegre, João Batista Loredo de Souza.

Ele considera que esta expansão se dá no momento certo, acompanhando o significativo crescimento da população fixa no Litoral Norte, notadamente com o crescimento no número de condomínios da região, sem contar a ampliação do atendimento à Saúde, que acontece no Estado e em todo o país. “Prova disto são os movimentos que se observam no segmento com a entrada de grandes players neste mercado”, ressalta o diretor. “A Cooperativa está atenta a isso e coloca-se ao lado de todos estes agentes, sejam os novos ou mais tradicionais, auxiliando na melhoria da qualidade do atendimento médico e qualidade de vida da população local”, conclui Loredo de Souza.

Fotos: Divulgação

