UPA DE OSÓRIO É HABILITADA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE

OSÓRIO – Quatro dias após o Natal, os moradores do município acabaram recebendo um ótimo presente. Em vídeo nas redes sociais da prefeitura, o secretário de Saúde, Danjo Renê, anunciou que, após, quase dois anos de fundação, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas da cidade recebeu, finalmente, a habilitação junto ao Ministério da Saúde.

Com isso, a Administração municipal passará a receber do Governo Federal e Estadual repasse de recursos para a manutenção da UPA. Conforme Danjo, atualmente, a prefeitura gasta, em média, 650 mil reais por mês com a instituição de Saúde. Com a habilitação, esse valor poderá ser reduzido para R$ 400 mil. “Poderemos utilizar esse recurso em outros atendimentos, inclusive no Hospital (São Vicente de Paulo) ”, afirmou o secretário.

Sobre a demora na habilitação da UPA, que foi inaugurada em fevereiro de 2020, Danjo explicou que faltava muitas informações que deveriam constar no processo. “Iniciamos do zero. E a secretária de Saúde (do Estado) Arita Bergmann foi uma grande parceria”, comentou. O valor deixado de ser gasto também possibilitará um investimento maior na qualificação de profissionais. A UPA conta com apenas três médicos, atendendo mais de 4,5 mil pessoas por mês, o que corresponde a uma média de cerca de 250 atendimentos por dia, segundo Danjo Renê, “muito além do porte da UPA para municípios com até 50 mil habitantes.

No final, Danjo ressaltou a importância dessa conquista para o município e também para o Litoral Norte: “Essa é mais uma conquista da atual gestão, que busca qualificar os serviços de saúde disponibilizados à população osoriense”, declarou o secretário municipal de Saúde.

Notícia foi divulgada pelo secretário Danjo Renê em

vídeo nas redes sociais da prefeitura.

Fotos: Divulgação