Uruguaios que furtaram pousadas em SC são presos no Litoral

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde de terça-feira (17), três pessoas responsáveis por furtos em pousadas na praia de Ibiraquera, em Imbituba (SC). Após receberem informações da Polícia de Santa Cantarina, os agentes começaram a monitorar um veículo Peugeot, onde estava o trio, conseguindo localizar o automóvel na BR-101, em Osório.

A PRF deu ordem de parada, mas o condutor não obedeceu e seguiu por dois quilômetros até parar o carro às margens da rodovia. O homem, de 34 anos, fugiu, tentando se esconder um matagal, mas foi capturado e preso. Já no veículo, estavam duas mulheres, de 27 e 30 anos, respectivamente, as quais também foram presas.

Com o trio (todos uruguaios) foram apreendidos os objetos furtados de hóspedes nas pousadas: quatro notebooks com acessórios, dois tablets, diversas peças de roupas e outros objetos pessoais. Segundo a PRF, os estrangeiros estavam irregulares no país, visto que não haviam registrado a entrada na fronteira. Além disso, o homem que estava dirigindo estava com a Carteira de Motorista vencida. Os presos foram conduzidos a Delegacia de Polícia (DP), juntamente com o carro e os objetos apreendidos, os quais serão devolvidos, posteriormente, aos proprietários.

FOTO: PRF