Contribuindo com a gestão sustentável nas estradas do nosso Estado, a concessionária CCR Viasul está em fase final de implementação das usinas fotovoltaicas nas rodovias gaúchas. Atualmente, já estão operando estações de energia renovável em três das quatro rodovias, incluindo as BRs 101 e 290 (Freeway), além da BR-386.

No Litoral Norte o conjunto de painéis solares já está em funcionamento em Três Cachoeiras e Santo Antônio da Patrulha. Além dessas, também vão receber as usinas as cidades de Canoas, Glorinha, Gravataí, Lajeado, Porto Alegre e Victor Graeff. Ao todo, vão ser nove instalações. Vale destacar que todas as instalações que ainda não estão ativadas já tem suas estruturas físicas concluídas, estando apenas em período de trâmites necessários para a ativação.

Funcionamento

A produção gerada pelas usinas é transferida à rede das concessionárias de energia elétrica, complementando o consumo de iluminação da rodovia de responsabilidade da CCR, com as estimativas de repasse e economia gerada variando de acordo com cada contrato efetuado com as companhias. A iniciativa não é uma obrigação contratual, mas integra o programa de compromissos com inovação promovidos pelo Grupo CCR para utilização de energia renovável. A conversão da luz solar em eletricidade proporciona menor risco de interrupção no fornecimento, além dos benefícios ao meio ambiente por se tratar de uma fonte de energia limpa e sustentável.

Foto: CCR Viasul