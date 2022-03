O Gabinete de Crise para o Enfrentamento à Covid-19 no RS, acolhendo nota técnica do Comitê Científico e do Centro de Operações e Emergência em Saúde (COE), decidiu pela desobrigação do uso de máscara em ambientes ao ar livre. A decisão foi divulgada em reunião conduzida pelo governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior na tarde de terça-feira (15), sendo o decreto que estabelece a mudança publicado na noite de quarta (16), quando passou a valer a nova norma.

De acordo com a nota técnica, a desobrigação da máscara em espaços abertos e onde haja possibilidade de distanciamento se baseia nos indicadores epidemiológicos atuais de redução de internações e a progressão da vacinação no Estado. O uso de máscara ao ar livre segue recomendado, sem punição em caso de não utilização, a pessoas com maior vulnerabilidade (não vacinadas ou sem a dose de reforço, com doenças autoimunes, que usam medicamentos imunossupressores ou realizando tratamento de câncer ou com doenças crônicas descompensadas, entre outros), em ambientes ao livre com alta concentração de pessoas (estádios de futebol, por exemplo) e ainda em locais que prestam atendimentos de saúde, mesmo em área externa (como farmácias, laboratórios e hospitais). Também se recomenda o uso em outras situações de alto risco, como quando estiver a menos de um metro de distância das demais pessoas e em locais com grande número de pessoas sem esquema vacinal completo.

MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE – Ainda na terça-feira, a Associação dos Municípios do Litoral Norte (Amlinorte), em reunião virtual, decidiu, por unanimidade, também desobrigar o uso de máscaras em ambientes abertos. A decisão também se baseia nos indicadores epidemiológicos atuais de redução de internações e a progressão da vacinação no Estado. “No Litoral Norte estamos bem avançados na vacinação, com vários municípios realizando mutirão e ações de busca ativa para vacinados”, defendeu o presidente da Amlinorte e prefeito de Arroio do Sal, Affonso Flávio Angst (o Bolão).

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some