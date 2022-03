OSÓRIO – A prefeitura lançou no final da tarde de sexta-feira (25), um decreto flexibilizando o uso das máscaras em ambientes fechados. Porém, o Decreto acabou gerando dúvidas sobre onde é permitido entrar sem a máscara. A seguir veja um resumo detalhado do decreto e tire suas dúvidas.

Conforme o Decreto Municipal no 039/2022, fica dispensado o uso obrigatório de máscara de proteção individual para circulação em espaços fechados públicos e privados acessíveis ao público, estabelecimentos de ensino, públicos e privados, de qualquer modalidade, e demais locais fechados de uso coletivo.

Segue obrigatória a utilização de máscaras nos seguintes locais: No transporte coletivo de passageiros, público e privado, e em estabelecimentos destinados à prestação de serviço de saúde, públicos e privados, como é o caso de Hospitais, Postos de Saúde, clínicas, laboratórios e consultórios médicos, além de farmácias.

USO RECOMENDÁVEL – Instituições de longa permanência como asilos e casa geriátricas. Também é recomendável o uso de máscaras para pessoas com doenças de risco como câncer, doenças crônicas, entre outras.

A prefeitura recomenda a população para que mantenha os cuidados pessoais, de etiqueta respiratório, de distanciamento interpessoal, de manutenção dos ambientes arejados e bem ventilados e de utilização de máscara de proteção facial nos casos e nas formas das orientações dos órgãos competentes.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some