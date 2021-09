A Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Geral do Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, voltou a receber pacientes nesta segunda-feira (13). A ala, que recebe pacientes com outras doenças havia sido interditada na quinta-feira (9), após um dos pacientes internados ter sido diagnosticado com Covid-19.

As outras pessoas internadas na UTI Geral, além dos funcionários, foram submetidas ao exame RT PCR, os quais deram negativos para o novo coronavírus. Com isso, foi descartada a possibilidade de surto no Hospital, podendo o atendimento voltar ao normal.

Foto: Divulgação

