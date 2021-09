A 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) notificou na última quinta-feira (9), o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. O motivo foi a confirmação de um caso de Covid-19 na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) geral do Hospital. Vale ressaltar que essa área é destinada a receber pacientes com outras doenças. Com isso, a UTI geral está impedida de receber novos pacientes até o resultado dos testes dos demais pacientes. Atualmente, a área conta com oito pessoas internadas. A direção do Santa Luzia, afirmou, por meio de nota, que a instituição está realizando todas as medidas necessárias para evitar um surto de Covid no Hospital.

Foto: Divulgação

