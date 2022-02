Foto: PMO

O Litoral Norte segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Até o momento aproximadamente 80% da população da região já realizou a imunização completa (as duas doses) contra a Covid. Ao menos 90% das pessoas do Litoral já tomaram a 1ª dose da vacina.

Em Osório, até quarta (16), já haviam sido vacinadas 44.574 pessoas, sendo 40.136 com a 2ª dose ou dose única da vacina, o que equivale a 85% da população. Além disso, 23.024 pessoas já tomaram a dose de reforço (3ª dose). Ao todo, foram aplicadas na região 827.544 das 928.732 doses recebidas. Só em Osório foram aplicadas 105.861 doses, das 107.056 recebidas.

VACINAÇÃO – Em Osório, a vacinação segue sendo realizada de segunda a sexta-feira. Na 1ª dose podem se vacinar crianças a partir de cinco anos. A vacinação é somente no Posto Central. Já para pessoas com 12 anos ou mais a aplicação ocorre em todos os Postos de Saúde.

Para a segunda dose estão sendo aplicadas as vacinas da Aztrazeneca, Coronavac e Pfizer (todos os Postos). Já a dose de reforço está sendo aplicada para maiores de 18 anos, também em todos os postos. Vale ressaltar que, a dose de reforço da Janssen está ocorrendo só no Posto Central. A vacinação ocorre das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h. Vale ressaltar que no sábado (19), ocorrerá o Dia D vacinação contra a Covid, para 1ª, 2ª e 3ª dose. A vacinação ocorre das 8h às 17h (sem fechar ao meio-dia) nos Postos Central, Primavera e Atlântida Sul.

