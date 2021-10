O Litoral Norte segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Até o momento aproximadamente 61% da população da região já realizou a imunização completa (as duas doses) contra a Covid. Em Osório, até sábado (23), já haviam sido vacinadas 40.399 pessoas, sendo 32.066 com a 2ª dose ou dose única da vacina, o que equivale a 67% da população. Além disso, 2.388 pessoas já tomaram a dose de reforço (3ª dose). Ao todo, foram aplicadas na cidade 72.912 doses, das 77.622 recebidas.

A vacinação segue sendo realizada na cidade, de segunda a sexta-feira. Na 1ª dose podem se vacinar pessoas entre 12 e 17 anos (em todos os Postos) e 18 anos ou mais (nos Postos Central e Atlântida Sul). Para a segunda dose estão sendo aplicadas as vacinas da Coronavac (Centro e Atlântida Sul) e Pfizer (todos os Postos). Vale ressaltar que a aplicação da 2ª dose da Aztrazeneca está cancelada por falta de doses. Já a dose de reforço está sendo aplicada para idosos com 60 anos ou mais (desde que tenham tomado a 2ª dose ao menos seis meses atrás) e profissionais de saúde. A imunização está sendo realizada nos seguintes Postos de Saúde: Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera.

A vacinação ocorre das 8h e 30min às 11h e 30min e das 13h e 30min às 16h e 30min. Lembrando que aos sábados, ela ocorre na parte da manhã (das 8h às 12h), na Unidade de Saúde Móvel, que fica estacionada no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, na região central da cidade.

Foto: PMO

