O Litoral Norte segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Até o momento foram aplicadas 433.681 doses das 492.976 recebidas. Ao todo, 150.105 pessoas já se realizaram a imunização completa. Em Osório, até quarta (25), já haviam sido vacinados 35.139 pessoas, sendo 19.644 com a 2ª dose ou dose única da vacina. Ao todo, foram aplicadas 52.842 doses, das 56.549 recebidas.

Na quarta-feira, Osório começou a vacinar as pessoas a partir de 18 anos de idade. A vacinação segue sendo realizada hoje (sexta-feira). A aplicação ocorre das 8h e 30min às 11h e 30min e das 13h e 30min às 16h e 30min nos seguintes Postos de Saúde: Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera.

Também está sendo realizada a aplicação da 2ª dose da Coronavac, Pfizer e Aztrazeneca. A imunização ocorre nos mesmos locais na parte da manhã e tarde. É válido ressaltar que é necessário levar a carteira de vacinação.

TERCEIRA DOSE

O Ministério da Saúde vai começar a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 70 anos e pessoas imunossuprimidas, a partir do dia 15 de setembro. A data do dia 15 de setembro foi definida porque é o prazo estimado pelo Ministério para que todos os adultos já tenham tomado pelo menos a primeira dose contra a Covid no país.

O reforço vacinal será feito com a vacina da Pfizer. O intervalo da segunda dose deve ser de 28 dias para pessoas imunossuprimidas e pelo menos seis meses para idosos acima de 70 anos. Vale ressaltar que, no próximo mês também vai haver alteração no intervalo das doses da Pfizer e Astrazeneca, passando de 12 para oito semanas para toda a população.

