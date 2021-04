O Rio Grande do Sul já recebeu 3.604.700 doses da vacina. Dessas, foram distribuídas 3.595.469 doses. Até o momento, 1.941.710 pessoas já foram vacinadas no Estado, sendo 545.241 com a segunda dose. É válido enaltecer que o RS possui 5.081.552 pessoas no grupo prioritário para vacinação. E desse total, apenas 10,7% foi imunizado (com a duas dose) contra a Covid-19.

Os municípios do Litoral Norte gaúcho já receberam aproximadamente 120 mil doses da vacina. Desse total, 100.660 foram aplicadas, sendo 81.456 referentes a primeira dose e 19.210 referentes à segunda dose. Em Osório, já foram aplicadas até sábado (17), 13.769 vacinas, sendo 10.207 da 1a e 3.562 da segunda dose. Até então foram vacinados 7.357 idosos (sendo 2.035 com a 2a dose), 2.039 profissionais de saúde (sendo 1.272 com a segundadose), 299 profissionais de segurança, 203 quilombolas, 147 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 140 com a 2a dose), 98 acamados (sendo 81 com a segunda dose) e 31 indígenas (sendo 29 com a 2a dose).

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação. O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354 ou pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). A Secretaria pede que todos façam o cadastro para agilizar o atendimento no momento da vacinação.

A vacinação em Osório seguiu no último sábado (17). Ao todo, foram vacinadas 844 pessoas com 62 anos de idade ou mais. A vacinação ocorreu no sistema drive trhu no CTG Estância da Serra e no Posto de Saúde Central, além das salas de vacinação. Durante a vacinação foram arrecadados aproximadamente 500 quilos de alimentos, por meio da Campanha ‘Osório sem fome’, promovida pela Câmara de Vereadores do município. Os alimentos arrecadados são doados para famílias carentes da cidade, além de pessoas afetadas pela pandemia.

O prefeito Roger Caputi e o secretário de Saúde Danjo Renê acompanharam a vacinação. “Neste sábado (17) foi o recorde de doses aplicadas em um dia. Esperamos que mais vacinas cheguem ao município para avançarmos a cada dia na imunização da população”, afirmou o secretário Danjo. Já o prefeito osoriense, parabenizou os profissionais de saúde pelo trabalho, mas não deixou de deixar um alerta aos moradores. “Mais uma vez quero parabenizar toda equipe que vem realizando um excelente trabalho no intuito de imunizar nossa população. Cada dose aplicada nos enche de esperança. Mas é importante frisar que a população deve continuar mantendo os cuidados, evitando a contaminação”, declarou o Roger.

Também no sábado, 788 pessoas receberam a segunda dose da vacina. A aplicação da segunda dose segue durante toda a semana no Posto Central, sempre das 8h e 30min às 16h. Podem tomar a segunda dose da vacina aqueles que tomaram a primeira dose da Coronavac e já completaram 28 dias. É necessário levar a carteira de vacinação e um documento com foto. Após a chegada de novas doses, novos grupos devem começar a ser vacinados a partir dos próximos dias. Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Iniciada na última segunda-feira (12), a vacinação contra a gripe continua nessa semana. Na primeira fase da Campanha podem se vacinar crianças com seis meses e menores de seis anos de idade, gestantes, mulheres que deram a luz em até 45 dias e profissionais de saúde. Vale ressaltar que é preciso haver um espaço de 14 dias entre a vacina da Covid e a da gripe. A vacinação para esse grupo segue até o dia 10 de maio. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min, nos postos de saúde Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Laranjeiras e Primavera.

Foto: PMO