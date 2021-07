Os municípios do Litoral Norte seguem realizando a imunização contra a Covid-19. Segundo a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), até o momento, 218.312 pessoas foram vacinadas na região, sendo 81.269 com a segunda dose da vacina ou a dose única. Das 321.246 doses recebidas, 299.269 foram aplicadas. A região já imunizou 78% população maior de 18 anos com a 1ª dose da vacina.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Osório já vacinou mais de 70% da sua população com a 1ª dose da Covid. Na cidade, foram vacinadas 27.819 pessoas, sendo 12.324 com a segunda dose ou com a vacina de uma dose (Janssen). No total foram aplicadas 38.242 doses das 40.901 recebidas até o momento.

Na quarta-feira (8), chegou a região uma nova remessa de doses de vacinas. Ao todo, foram entregues 16.855 doses, sendo 13.135 da Aztrazeneca e as outras 3.720 da Coronavac. Osório recebeu 2.535 doses, sendo 1.385 da Aztrazeneca e 1.150 da Coronavac. Vale ressaltar que todas as doses vão ser aplicadas para a 2ª dose da imunização.

Nessa sexta-feira (16), a vacinação em Osório segue para a aplicação da segunda dose da Aztrazeneca e Coronavac. Com a nova remessa, vai poder ser realizado o adiantamento da 2ª dose da vacina da Aztrazeneca, que agora pode ser aplicada após 10 semanas da aplicação da primeira dose. Já a Coronavac permanece com o mesmo prazo de uma para a outra dose (de 21 a 28 dias).

A vacinação ocorre das 8h e 30min às 11h e 30min nos Postos de Saúde de Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera. É necessário levar a carteira de vacinação.

Foto: divulgação