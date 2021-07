Até o último sábado (17), Osório já havia vacinado 28.679 pessoas, sendo 14.073 com a 2ª dose ou dose única da vacina. Ao todo, foram aplicadas 40.821 doses, das 43.196 recebidas. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o município já imunizou mais de 79% da população maior de 18 anos com a 1ª dose da vacina. Em relação a imunização completa, esse número atingiu pouco mais de 33%.

Nessa terça-feira (20), a vacinação segue sendo realizada na cidade para aplicação da 2ª dose da Aztrazeneca. Podem se vacinar aqueles que completaram ao menos 10 semanas da primeira dose da vacina. A vacinação ocorre das 8h às 11h e 30min nos Postos de Saúde de Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera. Vale ressaltar que é necessário levar a carteira de vacinação. Já a imunização da 1ª dose está cancelada até a chegada de novas doses, que devem ocorrer até o final de semana.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Iniciada no dia 12 de abril, a vacinação contra a gripe segue sendo realizada. A Secretaria Municipal de Saúde de Osório liberou a vacinação para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Vale ressaltar que é preciso haver um espaço de no mínimo 15 dias entre a vacina da Covid e a da gripe, para poder se imunizar. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h e 30min às 16h e 30min, nos postos de saúde Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Laranjeiras e Primavera, além do Posto Central. É necessário levar a carteira de vacinas e um documento com foto.

