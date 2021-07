Iniciada no dia 12 de abril, a vacinação contra a gripe segue sendo realizada. Podem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais, professores, crianças com seis meses e menores de seis anos de idade, gestantes, mulheres que deram a luz em até 45 dias e profissionais de saúde. Além desses grupos, também podem se vacinar: integrantes das forças de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas.

A partir desta segunda-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde liberou a vacinação para todas as pessoas a partir de seis meses de idade. Vale ressaltar que é preciso haver um espaço de no mínimo 15 dias entre a vacina da Covid e a da gripe, para poder se imunizar. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 13h e 30min às 16h e 30min, nos postos de saúde Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Laranjeiras e Primavera, além do Posto Central. É necessário levar a carteira de vacinas e um documento com foto.

Foto: Divulgação