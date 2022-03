OSÓRIO – A vacinação contra a Covid-19 para as crianças com cinco anos ou mais segue sendo aplicada nas Escolas do município. Na segunda-feira (21), a aplicação ocorreu na Osmany Véras. Nesta semana ainda está prevista a aplicação da vacina nas escolas Osvaldo Amaral (terça), Osvaldo Bastos (quarta-feira) e Tuiuti (quinta). A vacinação ocorre em dois períodos: de manhã das 10h às 11h e 30min e na parte da tarde das 15h às 16h e 30min.

Já na sexta-feira (25), a aplicação das doses ocorre no Posto de Saúde de Passinhos das 8h e 30min às 11h e 30min e das 14h às 17h. Vale ressaltar que a criança precisa estar acompanhada dos pais ou responsáveis e portando um documento de identificação com RG ou CPF.

