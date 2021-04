A vacinação contra a Covid-19 segue sendo realizada no Litoral Norte. Até sexta-feira (16), a região já havia recebido aproximadamente 137 mildoses da vacina. Desse total, 97.144 foram aplicadas, sendo 79.602 referentes a primeira dose e 17.542 referentes à segunda dose. Em Osório, já foram aplicadas até ontem (sexta-feira), 12.108 vacinas, sendo 9.362 da 1a e 2.746 da segunda dose. Até agora foram vacinados 6.513 idosos (sendo 1.234 com a 2a dose), 2.039 profissionais de saúde (sendo 1.262 com a segundadose), 298 profissionais de segurança, 236 quilombolas, 147 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 140 com a 2a dose), 98 acamados (sendo 81 com a segunda dose) e 31 indígenas (sendo 29 com a 2a dose).

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação. O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354 ou pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). A Secretaria pede que todos façam o cadastro para agilizar o atendimento no momento da vacinação.

A imunização contra a Covid segue nesse sábado (17), para os idosos com 62 e 63 anos de idade. A vacinação ocorre a partir das 8h, em três locais diferentes. No CTG Estância da Serra e no Posto Central a vacinação é por sistema drive thru. Vão ser disponibilizadas 300 doses em cada local. Para quem não tem carro também vai ser realizada vacinação das salas do Posto de Saúde do Centro, sendo disponibilizadas 250 doses da vacina.

A aplicação da segunda dose também vai seguir sendo realizada nesse sábado.

segue durante toda a semana no Posto Central, sempre das 8h às 15h. Devem comparecer aquelas pessoas que tomaram a primeira dose da vacina entre os dias 15 e 19 de março. É necessário levar a carteira de vacinação e um documento com foto. Após a chegada de novas doses, novos grupos devem começar a ser vacinados a partir dos próximos dias.

Durante a vacinação vão estar sendo arrecadados alimentos não perecíveis, os quais vão ser doados a famílias carentes da cidade, por meio da Campanha ‘Osório sem fome’ promovida pela Câmara de Vereadores do município. Quem quiser ajudar, pode contribuir com um quilo de alimento.

É bom lembrar que, para se vacinar é necessário levar a carteira de vacinação, um documento com foto e um comprovante de residência. Nesse final de semana Osório recebeu mais 1.790 doses da vacina, sendo 1,1 mil doses da AztraZeneca e as outras 690 da Coronavac. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a ideia é começar a utilizar essas novas doses a partir da próxima segunda-feira (19). Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

Foto: PMO