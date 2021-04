O Rio Grande do Sul já recebeu mais de três milhões de doses da vacina. Até o momento, 1.953.161 pessoas já foram vacinadas no Estado, sendo 352.327 com a segunda dose. É válido enaltecer que o RS possui 5.081.552 pessoas no grupo prioritário para vacinação. Desse total, apenas 6,8 foi imunizado contra a Covid-19.

Os municípios do Litoral Norte gaúcho já receberam aproximadamente 130 mil doses da vacina. Desse total, 82.382 foram aplicadas, sendo 67.424 referentes a primeira dose e 14.958 referentes à segunda dose. Em Osório, já foram aplicadas até quinta-feira (8), 10.362 vacinas, sendo 8.588 da 1a e 1.774 da segunda dose. Até agora foram vacinados 5.813 idosos (sendo 394 com a 2a dose), 2.005 profissionais de saúde (sendo 1.131 com a segundadose), 294 trabalhadores das Forças de Segurança, 203 quilombolas, 144 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 139 com a 2a dose), 98 acamados (sendo 81 com a segunda dose) e 31 indígenas (sendo 29 com a 2a dose).

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação. O cadastro para agendar a vacina deve ser feito pelo site: www.saude.osorio.rs.gov.br/covid. A Secretaria pede que todos façam o cadastro para agilizar o atendimento no momento da vacinação. Nesse sábado (10), acontece a aplicação da segunda dose da vacina para os idosos que se vacinaram no último dia 13 de março. É necessário levar a carteira de vacinação e um documento com foto. A vacinação ocorre das 9h às 16h na Vila Olímpica e no CTG Estância da Serra (no sistema drive thru). Quem preferir, também pode ir ao Posto Central, onde a imunização vai ser realizada nas salas de vacinação. Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.