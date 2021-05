Os municípios do Litoral Norte gaúcho já receberam aproximadamente 150 mil doses da vacina. Desse total, 131.525 foram aplicadas, sendo 97.379 referentes a primeira dose e 34.146 referentes à segunda dose. Em Osório, já foram aplicadas até quarta (28), 16.538 vacinas, sendo 10.997 da 1a e 5.441 da segunda dose. Até agora foram vacinados 8.006 idosos (sendo 3.511 com a 2a dose), 2.049 profissionais de saúde (sendo 1.780 com a segundadose), 350 quilombolas, 316 profissionais de segurança, 147 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 140 com a 2a dose), 98 acamados (sendo 81 com a segunda dose) e 31 indígenas (sendo 29 com a 2a dose).

A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação. O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354 ou pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid). A Secretaria pede que todos façam o cadastro para agilizar o atendimento no momento da vacinação. Com a chegada de novas doses, novos grupos devem começar a ser vacinados a partir dos próximos dias. Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE

Iniciada no dia 12 desse mês, a vacinação contra a gripe continua nessa sexta-feira (30). Na primeira fase da Campanha podem se vacinar crianças com seis meses e menores de seis anos de idade, gestantes, mulheres que deram a luz em até 45 dias e profissionais de saúde. Vale ressaltar que é preciso haver um espaço de 14 dias entre a vacina da Covid e a da gripe. A vacinação para esse grupo segue até o dia 10 de maio. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h e 30min às 17h e 30min, nos postos de saúde de Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Laranjeiras e Primavera.

Foto: Leandro Osório