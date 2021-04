O Rio Grande do Sul já recebeu 2.216.450 doses da vacina. Dessas, foram distribuídas 2.142.155 doses. Até o momento, 1.024.617 pessoas já foram vacinadas no Estado, sendo 293.793 com a segunda dose. Apenas os municípios do Litoral Norte gaúcho já receberam aproximadamente 58,8 mil doses da vacina. Desse total, 54.178 foram aplicadas, sendo 41.573 referentes a primeira dose e 12.635 referentes à segunda dose.

Em Osório, já foram aplicadas até sábado (27), 7.783 vacinas, sendo 6.204 da 1a e 1.679 da segunda dose. Até agora foram vacinados 3.934 idosos (sendo 368 com a 2a dose), 2.002 profissionais de saúde (sendo 1.068 com a segundadose), 144 idosos moradores de asilos e pessoas com deficiência (sendo 136 com a 2a dose), 93 acamados (sendo 78 com a segunda dose) e 31 indígenas (sendo 29 com a 2a dose). A Secretaria Municipal de Saúde segue agendando a vacinação para as pessoas com mais de 60 anos que estão acamados (de cama nas suas residências). O cadastro para agendar a vacina deve ser feito por meio do Whatsapp: (51) 99929-6354. Para os demais grupos, o cadastramento está sendo realizado pelo site: (www.saude.osorio.rs.gov.br/covid).

No sábado (27), a vacinação contra a Covid seguiu sendo realizada em Osório. Ao todo, foram vacinas 1.047 idosos com 70 anos ou mais. A imunização ocorreu no sistema drive thru na Vila Olímpica e no CTG Estância da Serra, além do Posto Central. Durante a vacinação foram arrecadados aproximadamente 200 quilos de alimentos, os quais vão ser doados ao Hospital São Vicente de Paulo. O prefeito Roger Caputi frisou a organização e destacou o excelente trabalho realizado pelas secretarias de Saúde e Segurança Pública e Trânsito. “Queremos continuar avançando na imunização da nossa população. Quero parabenizar todos os profissionais que tem se dedicado no atendimento das pessoas”, destacou o prefeito.

Nessa semana iniciou a vacinação para as pessoas com 68 e 69 anos de idade. Nesta segunda-feira (29), foram disponibilizadas 800 doses da vacina em três pontos da cidade: Vila Olímpica, Instituto Federal e Posto Central. Já em Atlântida Sul, a vacinação seguiu para idosos a partir de 70 anos. Ao todo, foram disponibilizadas 150 doses. Vale ressaltar que a vacinação está sendo realizada de acordo com a quantidade de vacinas que chegam ao município, respeitando sempre os grupos prioritários.

