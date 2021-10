O Litoral Norte segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Até o momento foram aproximadamente 50% da população da região já realizou a imunização completa (as duas) contra a Covid. Em Osório, até quarta-feira (29/09), já haviam sido vacinadas 38.274 pessoas, sendo 28.131 com a 2ª dose ou dose única da vacina, o que equivale a 53% da população. Além disso, 291 pessoas já tomaram a dose de reforço (3ª dose). Ao todo, foram aplicadas 65.755 doses, das 70.142 recebidas.

A vacinação segue sendo realizada na cidade, de segunda a sexta-feira. Na 1ª dose podem se vacinar pessoas com 18 anos ou mais. Na segunda estão sendo aplicadas as doses das vacinas da Coronavac e Pfizer. Em relação a Aztrazeneca, a Secretaria de Saúde do município aguarda nova remessa para seguir aplicando a vacina. Já a dose de reforço está sendo aplicada para idosos com 70 anos ou mais (desde que tenham tomado a 2ª dose ao menos seis meses atrás) e imunossuprimidos (que tenham tomado a 2ª dose em ao menos 28 dias).

A vacinação ocorre das 8h e 30min às 11h e 30min e das 13h e 30min às 16h e 30min nos seguintes Postos de Saúde: Aguapés, Albatroz, Atlântida Sul, Caravágio, Centro, Glória, Laranjeiras e Primavera. Já aos sábados, a vacinação ocorre na parte da manhã (das 8h às 12h), na Unidade de Saúde Móvel, que fica estacionada no Largo dos Estudantes Sônia Chemale, na região central da cidade.

Foto: PMO

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some