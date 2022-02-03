*AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
*APLICADOR DE INSETICIDA
*ATENDENTE DE FARMÁCIA
*AUXILIAR DE ESTOQUE
*AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO
*AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS
*AUXILIAR DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA
*AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO
*AUXILIAR DE VETERINÁRIO
*AUXILIAR GERAL
*CAIXA DE LOJA
*CHAPISTA DE LANCHONETE
*CONSULTOR DE VENDAS
*CUIDADOR DE IDOSOS DOMICILIAR
*ENGENHEIRO CIVIL
*FRENTISTA
*MÃE SOCIAL
*MARMORISTA
*MECÂNICO DE AUTOMÓVEL
*MONTADOR DE EQUIPAMENTO EM SILOS
*MONTADOR DE MÓVEIS
*OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL
*OPERADOR DE CENTRAL DE MONITORAMENTO
*OPERADOR DE EMPILHADEIRA
*OPERADOR DE MAQUINA DE SERRAR MADEIRA
*OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA
*OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR
*ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO
*REPARADOR DE VEÍCULOS
*REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO-
*SOLDADOR
*TORNEIRO MECÂNICO
*VENDEDOR INTERNO
Agência FGTAS/Sine – Osório/RS
(51) 3663.1331
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