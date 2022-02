*AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

*APLICADOR DE INSETICIDA

*ATENDENTE DE FARMÁCIA

*AUXILIAR DE ESTOQUE

*AUXILIAR DE FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO

*AUXILIAR DE INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS

*AUXILIAR DE INSTALAÇÃO FOTOVOLTAICA

*AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO

*AUXILIAR DE VETERINÁRIO

*AUXILIAR GERAL

*CAIXA DE LOJA

*CHAPISTA DE LANCHONETE

*CONSULTOR DE VENDAS

*CUIDADOR DE IDOSOS DOMICILIAR

*ENGENHEIRO CIVIL

*FRENTISTA

*MÃE SOCIAL

*MARMORISTA

*MECÂNICO DE AUTOMÓVEL

*MONTADOR DE EQUIPAMENTO EM SILOS

*MONTADOR DE MÓVEIS

*OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

*OPERADOR DE CENTRAL DE MONITORAMENTO

*OPERADOR DE EMPILHADEIRA

*OPERADOR DE MAQUINA DE SERRAR MADEIRA

*OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA

*OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR

*ORIENTADOR DE TRÁFEGO PARA ESTACIONAMENTO

*REPARADOR DE VEÍCULOS

*REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO-

*SOLDADOR

*TORNEIRO MECÂNICO

*VENDEDOR INTERNO

Agência FGTAS/Sine – Osório/RS

(51) 3663.1331

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some