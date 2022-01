*Agente Atendimento (Pesagem)

*Aplicador de Inseticida

*Auxiliar de Cozinha

*Auxiliar de Estoque

*Auxiliar de Farmácia de Manipulação

*Auxiliar de Instalação de Esquadrias

*Auxiliar de Instalação Fotovoltaica

*Auxiliar de Linha de Produção

*Auxiliar de Padeiro

*Auxiliar de Pessoal

*Auxiliar Fiscal

*Auxiliar Geral

*Balconista de Crediário

*Caixa de loja

*Chapista de Lanchonete

*Consultor de Relacionamentos

*Cuidador de Idosos

*Empregada Doméstica

*Engenheiro Civil

*Jardineiro

*Mãe Social

*Marmorista

*Mecânico de Automóvel

*Montador de Equipamentos em Silos

*Montador de Móveis

*Motorista de Caçamba

*Motorista de Caminhão

*Motorista Entregador

*Oficial de Serviços Gerais

*Operador de Caixa

*Operador de Central de Monitoramento

*Operador de Retroescavadeira

*Operador de Rolo Compactador

*Orientador de Tráfego para Estacionamento

*Pintor

*Reparador de veículos

*Representante Comercial Autônomo

*Repositor de Mercadorias

*Servente de Obras

*Soldador

*Torneiro Mecânico

*Vendedor Interno

Para mais informações, procure o FGTAS / SINE OSÓRIO:

(51) 3663-1331 / 3663-1968 | whatsapp (51) 98443-4213

Rua Barão do Rio Branco, 381 – Osório – RS

