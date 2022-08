Vagas para mestrado da URGS Litoral seguem abertas até a próxima segunda-feira

Termina na próxima segunda-feira (15), o prazo de inscrição para o curso de Mestrado em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimentos do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do RS (UFRGS). Ao todo, estão sendo disponibilizadas 20 vagas, sendo 15 para sistema universal e cinco para ações afirmativas. O valor da inscrição é de R$ 60,00.

O processo seletivo se dá em quatro etapas (todas de maneira online): prova escrita, pré-projeto de pesquisa, entrevista e análise de currículo. Lembrando que o curso é gratuito. O edital do concurso está disponível em: www.ufrgs.br/pgdredes/publicado_edital_ps2022. Outras informações podem ser obtidas diretamente no site do Programa: www.ufrgs.br/pgdredes/selecao-2022, no e-mail: pgdredes@ufrgs.br ou pelo telefone (51) 3308.1314.

