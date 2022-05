Vágner Gonçalves se reúne com secretário de Tramandaí

OSÓRIO – O vereador osoriense Vágner Gonçalves (PDT) esteve reunido na tarde da última quinta-feira (5), com o Secretário de Segurança, Direitos Humanos e Transporte de Tramandaí, Claudiomir da Silva Pedro. Na ocasião, o vereador aproveitar para conhecer o funcionamento da base de videomonitoramento localizada na sede da Guarda Municipal de Tramandaí (GMT).

“É muito importante este estreitamento de laços entre os municípios, podemos apresentar aqui os resultados do cercamento eletrônico no município e em como esta ferramenta auxilia no melhor desempenho da segurança dentro da cidade”, destacou o Secretário Claudiomir. Após reunião, foi realizada uma visita técnica na Base de Operações da GMT.

A Guarda Municipal de Tramandaí é uma das poucas do Estado com qualificação e certificação para atuar armada, além de possuir sede própria e uma moderna central de videomonitoramento com 28 câmeras distribuídas em 21 pontos da cidade, sendo 11 câmeras do tipo OCR que identificam veículos em situação de furto. A GM atua 24hs por dia, dividida em grupos. Os profissionais fiscalizam o município e também orientam moradores e visitantes em relação à Covid-19.

