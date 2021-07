Depois de ser adiada por aproximadamente um ano, finalmente vai iniciar na sexta-feira (23), os Jogos Olímpicos de Tóquio. Em sua 32ª edição, desde o início dos jogos modernos, a Olimpíada retorna a capital japonesa depois de 57 anos. A edição desse ano vai contar com aproximadamente 12.750 atletas de 206 nações, mais que o dobro se comparado com os 5.151 atletas de 93 países que participaram dos jogos de 1964. Ao todo, vão ser 19 dias de competições, com o encerramento marcado para o dia oito de agosto.

O Brasil vai ter no Japão 302 atletas que vão competir em 35 modalidades. Desse total, 21 são gaúchos, não havendo nenhum nascido no Litoral Norte. A delegação brasileira é a maior da história em edições foras do país, superando Londres (2012), onde o Brasil levou 259 esportistas. No entanto, o recorde, segue sendo no Rio de Janeiro (2016), quando o país contou com 465 participantes. Vale ressaltar que por ser país sede, o Brasil teve a chance de contar com ao menos um participante em cada modalidade.

Em Tóquio, as maiores delegações são a dos Estados Unidos com 613 atletas, do Japão (os anfitriões) com 591 atletas, Austrália com 471 atletas, China com 405 atletas e Alemanha com 401 atletas. Fecham o top 12: França (379), Itália (372), Grã-Bretanha (376), Canadá (370) e Rússia* (330) e Espanha (321).

*Vale ressaltar que devido a punição da Rússia, por causa de escândalos com dopping, a nação acabou ficando proibida de participar da Olimpíada do Japão. Porém, os atletas russos podem competir, mas sem utilizar as cores ou o nome do país.

PRIMEIRAS COMPETIÇÕES

Antes mesmo da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, já vai ter competição em andamento. Na quarta (21) e na quinta-feira (22), ocorrem os primeiros jogos do Futebol e do Softbol. A seleção feminina de futebol é a primeira a estrear. Na quarta, às 5h tem Brasil X China em partida válida pelo grupo F. Já o time masculino joga na quinta contra a Alemanha, em duelo válido pela chave D. Juntamente com a cerimônia de abertura, na quinta-feira também ocorrem as primeiras provas do remo e do tiro com arco, com brasileiros em disputa.

CERIMÔNIA DE ABERTURA

A cerimônia de abertura está marcada para essa sexta-feira (23), a partir das 8h (horário de Brasília). Três canais de televisão vão transmitir o evento: Rede Globo (na TV aberta) e Sportv e Band Sports (na TV fechada). Uma novidade para esse ano, cada país vai contar com um casal de porta-bandeiras. O Brasil vai ser representado pelo jogador de Vôlei Bruninho (ouro no Rio em 2016 e prata em Pequim – 2008 – e Londres – 2012) e pela judoca Ketleyn Quadros (bronze em Pequim em 2008).

Foto: Divulgação