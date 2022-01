Praia de Atlântida ficou cheia de lixo após festas de Réveillon.

Na virada deste ano, atos de vandalismo foram registrados na Avenida Beira-Mar na praia de Atlântida, no município de Xangri-lá. Conforme o comandante do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) da Brigada Militar (BM), o tenente-coronel Aurélio da Rosa, também foram registrados estes mesmos atos nos balneários de Tramandaí até Torres.

Em Atlântida, imagens registradas por populares mostram as pessoas aglomeradas jogando pedras e garrafas de vidro umas nas outras, bem como em carros. Também é possível ver por meio das imagens que algumas pessoas entram em briga, desferindo socos e chutes uns contra os outros.

Mesmo entendendo os distúrbios como vandalismo, que em Atlântida resultaram até em cercas de vidro quebradas num condomínio à beira-mar, Rosa reforçou que são casos de “falta de educação”, e não de polícia. Conforme o comandante, se a polícia tivesse investido contra os jovens com ações antimotim ou até mesmo a cavalaria, a guarnição poderia ter sido questionada pela população por usar a força os mesmos.

Segundo o prefeito de Xangri-lá, Celso Bassani Barbosa, que soube da situação pelas redes sociais, não havia festa programada pela prefeitura ou pelos estabelecimentos comerciais da região. Mesmo assim, a multidão passou a noite aglomerada no local, que antes da pandemia costumava receber atividades na virada do ano. Barbosa acredita que a situação não voltará a ocorrer. Porém, ressaltou que pretende se reunir à Brigada Militar durante a semana para discutir novas medidas de segurança no município.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some