Varejo gaúcho pode ter desempenho de vendas no Natal superior à média nacional

A data mais esperada do ano pelos lojistas está se aproximando e a expectativa no varejo é positiva. A estimativa é de que 118 milhões de consumidores saiam às compras. É o que aponta pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil. De acordo com o levantamento, o Natal deste ano deve injetar R$ 66,6 bilhões na economia.

“A pesquisa mostra dados adequados e queremos confirmar essa expectativa no Rio Grande do Sul. Um dos fatores que pode ajudar é uma capacidade da população gaúcha de alcançar um tíquete médio superior ao que é registrado em outros estados”, afirma o presidente da Federação Varejista do RS, Ivonei Pioner.

A pesquisa mostra que na hora de presentear, os mais lembrados serão os filhos (62%), o cônjuge (45%) e a mãe (41%). Além disso, 59% dos consumidores pretendem comprar presentes para si mesmo no Natal, uma queda de 10 pontos percentuais em relação ao ano passado. Em média, os consumidores pretendem comprar 4,2 presentes para algum familiar ou amigo no Natal e o ticket médio de cada presente será de R$ 132,00. Vale destacar ainda que 40% daqueles que vão comprar presentes desejam gastar até R$ 100,00 por presente.

Foto: Divulgação