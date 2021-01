Casos de vazamento de dados são sempre sinais de alerta para empresas e pessoas físicas, visto que vêm se tornando cada vez mais graves e ocorrendo com maior frequência. Para garantir a segurança de informações pessoais coletadas pelas organizações, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) entrou em vigor no Brasil, em setembro deste ano, com o propósito de diminuir os incidentes e tornar a internet mais preservada.

Como grande parte desses casos acontecem durante compras on-line, expondo e-mails, registros de redes sociais, informações bancárias, entre outros dados sensíveis, é essencial que os consumidores digitais tomem alguns cuidados para não cair em golpes. Ao analisar o cenário em questão e a fim de trazer mais confiabilidade ao meio digital, o VIPy, aplicativo gratuito criado pelo Movimento Compre&Confie, que atua monitorando o CPF de seus usuários no e-commerce e contribui para a identificação de possíveis fraudes listou pontos que merecem atenção ao adquirir produtos e serviços na internet

Apesar de não haver regras para que as pessoas tenham seus dados expostos, existem algumas causas mais comuns e propensas a essas ocorrências. Abaixo confira quais são as principais circunstâncias que causam vazamento de informações.

Senhas fracas – Faça uso de senhas fortes e complexas, que alterne entre letras minúsculas e maiúsculas, além de números e caracteres especiais. Outra forma de se proteger com senhas é não utilizar a mesma sequência em contas diferentes e evitar deixá-las salvas no navegador.

Deixar o cartão de crédito registrado – Evite permissões que deixem os dados do cartão de crédito registrados nas varejistas, para que outros sistemas tenham acesso à essas informações. Pode ser mais trabalhoso precisar digitar os números a cada compra, porém, traz mais segurança ao consumidor digital.

Serviços de e-mail sem proteção – Opte por serviços de e-mail de empresas que sejam certificadas pela segurança e reconhecidas no mercado, como o próprio Google, já que para realizar compras é necessário que você vincule seu endereço de e-mail às lojas e aos pedidos realizados.

Comprar em qualquer dispositivo – Utilize dispositivos pessoais para realizar suas compras. São mais confiáveis e, por esse motivo, diminui o risco de conflitos, caso suas informações fiquem registradas no histórico do computador ou celular.