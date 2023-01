Veículo cai em córrego da Lagoa da Santinha

OSÓRIO – Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas na noite de segunda-feira (2), na Rua Júlio Brunelli. Segundo informações, um veículo, onde estavam quatro pessoas, teria caído em um córrego da Lagoa da Santinha. Os agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e quando chegaram ao local, as vítimas já haviam sido retiradas do carro, por populares que passavam pela região no momento do acidente.

Um homem de 49 anos e uma adolescente de 16 anos acabaram sofrendo ferimentos mais graves. Conforme o Samu, o adulto teve fratura exposta e ferimento no joelho. E a menor sofreu uma fratura no abdômen. Ambos precisaram ser socorridos e encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), mas sem risco de morte. Já as outras duas pessoas tiveram ferimentos leves e não precisaram ser levadas ao Hospital.

Desde o início do Verão, esse é o segundo acidente que acontece no trecho. Vale ressaltar que centena de veículos passam pelo local para chegar à Lagoa. Porém, para isso, eles precisam passar por uma ponte, a qual não possui gradis.

Foto: Divulgação