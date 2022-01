O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado no início da tarde de sexta-feira (21), após u automóvel Fiat Strada acabou pegando fogo na altura do quilômetro 57 da ERS-389 (antiga Estrada do Mar), em Capão Novo, no município de Capão da Canoa. Segundo os Bombeiros, o veículo vinha de Cachoeirinha, na região Metropolitana, e seguia em direção a Arroio Teixeira, também em Capão da Canoa.

O motorista relatou que a geladeira que carregava na caçamba do Fiat acabou pegando. Ele declarou que um caminhoneiro, que seguia na direção contrária da pista, avistou as chamas e o avisou imediatamente. O motorista parou no acostamento da estrada e esperou a chegada dos Bombeiros.

Devido as fagulhas das chamas, o fogo se espalhou causando um incêndio nos dois lados da rodovia. O trecho acabou ficando bloqueado até o fogo ser controlado. Felizmente, ninguém se feriu. A causa do início do fogo não foi revelada.

FOTO: Divulgação

