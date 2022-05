Veículo roubado é encontrado na ERS-040

Na noite de sexta-feira (13), um homem de 43 anos de idade foi preso em Capivari do Sul pelo crime de receptação. Os agentes do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (BRBM) realizavam barreira policial na altura do quilômetro 63 da ERS-040, quando abordaram um automóvel Renault/Logan, com placas de São Jerônimo.

Segundo o CRBM, durante a abordagem, o condutor entregou aos policiais o Certificado de Licenciamento e Registro do Veículo (CRLV), exercício de 2021, com outro município de emplacamento, além de textura do documento diferente do padrão e informações diferentes das contidas no sistema, fatos que geraram suspeita.

Após consulta no sistema, foi constado que o veículo estava em situação de furto e/ou roubo. Além disso, o carro estava com as placas clonadas. Diante dos fatos, o motorista foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada ocorrência e, posteriormente, levado ao sistema prisional.

