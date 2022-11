Veículo roubado é encontrado na Estrada do Mar

Os agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) realizavam ação de fiscalização na segunda-feira (14), quando abordaram um veículo Fiat Uno, com placas de Campo. A abordagem ocorreu na altura do quilômetro 11 da ERS-389 (Estrada do Mar), em Osório.

Após consulta ao sistema, os policiais constataram que o número do chassi do carro pertencia a outro veículo, com placas de Porto Alegre, o qual está em situação de furto desde outubro de 2022. Conforme o CRBM, a passageira do veículo, de 48 anos de idade, chegou a afirmar que era a proprietária do automóvel. Diante dos fatos, a mulher e o motorista, também de 48 anos, foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e vão responder pelo crime de receptação.

Foto: BM