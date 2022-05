Veículos roubados no Litoral são localizados em Porto Alegre

A Delegacia de Roubo de Veículos (DRV) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil prendeu na quarta-feira (18), um suposto ex-leiloeiro oficial em posse de dois veículos roubados, além de um terceiro sem procedência identificada, em uma zona nobre de Porto Alegre. Os três carros foram avaliados em cerca de R$ 700 mil.

A prisão do suspeito, que se declara também formado em Direito, ocorreu em um apartamento de luxo avaliado em cerca de um milhão de reais, em um condomínio situado no bairro Mont’Serrat. Foram apreendidos BMW X5 e um Chevrolet Trailblazer, ambos com placas clonadas depois de terem sido roubados no Litoral Norte.

Na garagem do subsolo do condomínio, os agentes localizaram ainda uma Nissan Frontier, sem procedência definida. “Não estava no nome dele. Ele estava na posse das chaves desse carro, que vale R$ 170 mil, mas disse que não sabe a procedência e que um amigo deixou para cuidar”, lembrou o titular da DRV, o delegado Rafael Liedtke. O veículo vai ser periciado.

O homem deve ser indiciado pelos crimes de receptação de carros roubados e adulteração de sinais veiculares identificadores. Uma investigação aberta pela equipe da DRV vai buscar esclarecer a situação.

Foto: PC

