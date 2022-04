Foto: GMI

A Guarda Municipal de Imbé (GMI) recuperou um veículo furtado na noite de segunda-feira (4), em Tramandaí. Segundo a GMI, as câmeras de cercamento eletrônico flagraram o momento em que o automóvel entrou em Imbé. A partir das informações disponibilizadas, uma guarnição realizou buscas no município, conseguindo encontrar o carro no pátio de uma residência no bairro Albatroz.

No local, estavam dois homens, ambos de 27 anos de idade, os quais foram presos e flagrante e conduzidos a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

OUTRO CARRO RECUPERADO

Na tarde de terça (5), a Briga Militar (BM) foi acionada após receber informações sobre um homem trafegando embriagado no bairro Nazaré, em Cidreira. Os Policiais Militares (PMs) foram até o local, onde flagraram o homem tentando dar a partida no carro. Durante a abordagem, os policiais constataram que o automóvel em situação de furto. O motorista foi preso e conduzido à Delegacia para o registro de ocorrência.

Carro foi localizado em Cidreira, durante abordagem no bairro Nazaré.

FOTO: BM

