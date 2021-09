A Brigada Militar (BM) prendeu na manhã de terça-feira (31/08), dois homens que estavam comercializando veículos roubados na região. Os indivíduos foram presos em flagrante em um estabelecimento localizado na localidade de Rincão do Cristóvão Pereira, no interior do município de Mostardas. Durante a ação, dois automóveis foram recuperados. A dupla foi presa e conduzida a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Tramandaí, onde foi registrada a ocorrência.

Foto: BM

