Vem aí 1ª edição da Copa contra a fome

OSÓRIO – Entre sábado (18) e domingo (19), vai ser realizada na Arena Sport Bar a primeira edição da Copa contra a fome. A competição de Futebol Society irá reunir 20 equipes de Osório e da região. O evento é realizado pela equipe Tróia e tem como objetivo a arrecadação de alimentos não perecíveis, os quais serão doados para famílias carentes da cidade.

O pagamento das inscrições de cada time foi pago com a doação de três cestas básicas. Irão participar da competição as seguintes equipes: Filler, Só Canela, Panela Velha, BG Fut7, Cupim, Flautistas, Frigorífico Borússia, Fut Quinta, Jaguaras, Barça Osório, Fênix, Falência, Kalaia, Nova Ramada, Borússia, Fut Quarta, Marmeleiro, PSG Osório, Fúria e Atlético Nacional

O sorteio dos jogos e a tabela da competição serão definidos na noite desta terça-feira (14). Vale ressaltar que, durante os jogos, será cobrada pela entrada, um quilo de alimento não perecível. O Arena Sport Bar está localizado na Avenida Getúlio Vargas, 1.851, no Parque Real.

O patrocínio é de: Fernando Palmital, AS Celular, Arena Sports Bar, Transflor, Bola Cheia Futebol 7, Berê Veículos, Lux Loounge, Frigorífico Borússia, Universidade La Salle Osório, DJ Informática, Unimar Bebidas, Loja Filler e Roma Madeiras Tratadas, com apoio da prefeitura municipal.

Foto: Divulgação

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



There is no ads to display, Please add some