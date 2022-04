A partir do próximo domingo (24), inicia a 2ª edição do Circuito de Corridas de Rua do Litoral Norte. A competição é realizada pela Biolchi Eventos e irá passar por três cidades do Litoral Norte gaúcho: Imbé, Osório e Tramandaí. Ao todo, serão sete etapas, com a final ocorrendo em outubro (veja cronograma completo no final da matéria).

A primeira etapa ocorre em Tramandaí. Serão realizadas provas de três quilômetros (adultos), além de distâncias mais curtas (400, 200, 100 e 50 metros) para crianças e adolescentes.

As inscrições para a primeira prova seguem até às 23h e 59min desta terça-feira (19), e podem ser realizadas no link: www.centraldacorrida.com.br/circuito-de-corridas-do-litoral-norte-1-etapa-3km. O valor das inscrições varia entre 35 e 130 reais. Mais informações no e-mail: E-mail: danielbiolchi121@hotmail.com ou no telefone: (51) 99933-2079 (Daniel).

